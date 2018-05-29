В Ярославле арестовали банду, вскрывавшую банкоматы по всей России

Туляки изобрели аппарат, взламывающий банкоматы

В Ярославле будут судить преступную группировку, члены которой изобрели устройство, чтобы вскрывать банкоматы.

Трое жителей Тульской области ездили по стране, взламывая терминалы. Но попались в Ярославле после того, как обчистили банкомат в продуктовом гипермаркете на Ленинградском проспекте.

— По версии следствия, задержанные действовали в составе организованной группы: предварительно определяли дату, город совершения преступления, банкомат, роль каждого участника. Фигурантам инкриминируется шесть аналогичных преступлений, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Банда также вскрыла банкоматы в Мордовии, Вологодской, Нижегородской и Брянской областях. С учётом украденного в Ярославле они поживились на четыре миллиона рублей. Сейчас суд избрал всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей, возбуждено два уголовных дела.

В прошлом году в Ярославле попалась банда, вскрывавшая квартиры. Преступникам понравился наш город, как они позже сообщили следствию, — здесь в каждой квартире есть чем поживиться.