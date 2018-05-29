Ярославец обокрал родную мать, потому что не мог иначе

Ярославец приехал жить к матери и обокрал её

Суд Красноперекопского района Ярославля вынес обвинение 40-летнему ярославцу, обокравшему родную мать.

Мужчина, выйдя из колонии, где он отсидел 10 лет за убийство, пришёл жить к матери. Больше ему пойти было некуда. Но вытащил из её дома телевизор и продал его спустя недолгое время.

— Испытывая непреодолимое желание употребить спиртные напитки и не имея для этого денег, злоумышленник вытащил телевизор стоимостью 3000 рублей и недалеко от дома продал его неизвестному мужчине за тысячу рублей. Вырученные от продажи телевизора он в этот же день истратил на спиртное, — рассказали в прокуратуре.

Однако за четыре месяца, пока шли разбирательства по уголовному делу, мужчина устроился на работу, полностью раскаялся и восстановил ущерб матери. За что его осудили на 10 месяцев условно.

Недавно ярославец, обидевшийся на увольнение, обокрал завод.