×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Ярославец обокрал родную мать, потому что не мог иначе

29 мая 2018 06:35
1 662 3
прокуратура, Ярославль, кража

Суд Красноперекопского района Ярославля вынес обвинение 40-летнему ярославцу, обокравшему родную мать.

Мужчина, выйдя из колонии, где он отсидел 10 лет за убийство, пришёл жить к матери. Больше ему пойти было некуда. Но вытащил из её дома телевизор и продал его спустя недолгое время.

— Испытывая непреодолимое желание употребить спиртные напитки и не имея для этого денег, злоумышленник вытащил телевизор стоимостью 3000 рублей и недалеко от дома продал его неизвестному мужчине за тысячу рублей. Вырученные от продажи телевизора он в этот же день истратил на спиртное, — рассказали в прокуратуре.

Однако за четыре месяца, пока шли разбирательства по уголовному делу, мужчина устроился на работу, полностью раскаялся и восстановил ущерб матери. За что его осудили на 10 месяцев условно. 

Недавно ярославец, обидевшийся на увольнение, обокрал завод

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Ярославцам рассказали, как защитить загородный дом или квартиру от воров

Новое на сайте
В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру
Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях

Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях
Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн

Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн
Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона

Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона
Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (6): Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (30): как может нравиться эта... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,43 62,59
EUR 72,47 72,78
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 29.05
USD 62,27 0,61
EUR 72,83 0,71
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.