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Ярославец обокрал родную мать, потому что не мог иначе
29 мая 2018 06:35
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Суд Красноперекопского района Ярославля вынес обвинение 40-летнему ярославцу, обокравшему родную мать.
Мужчина, выйдя из колонии, где он отсидел 10 лет за убийство, пришёл жить к матери. Больше ему пойти было некуда. Но вытащил из её дома телевизор и продал его спустя недолгое время.
— Испытывая непреодолимое желание употребить спиртные напитки и не имея для этого денег, злоумышленник вытащил телевизор стоимостью 3000 рублей и недалеко от дома продал его неизвестному мужчине за тысячу рублей. Вырученные от продажи телевизора он в этот же день истратил на спиртное, — рассказали в прокуратуре.
Однако за четыре месяца, пока шли разбирательства по уголовному делу, мужчина устроился на работу, полностью раскаялся и восстановил ущерб матери. За что его осудили на 10 месяцев условно.
Недавно ярославец, обидевшийся на увольнение, обокрал завод.
Фото: Александра Савельева
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