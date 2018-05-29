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Город

Глава Кировской администрации Ярославля передумала идти в депутаты

28 мая 2018 22:02
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выборы, праймериз, глава района, Ярославль

Глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля передумала покидать свой пост ради кресла депутата областной думы. Ранее она подала заявление на участие в праймериз «Единой России», став кандидатом в кандидаты.

Но её поступок обсуждали и осуждали в социальных сетях. И сегодня Любовь Сурова сообщила своим подписчикам на Facebook, что передумала участвовать в предварительном голосовании.

— Для кого-то 10 месяцев в должности главы района это совсем ничего, для тех, кто посвящён — это целая жизнь. За последнее время я получила очень много теплых отзывов от жителей центральных районов с просьбой остаться на посту главы и не баллотироваться в Ярославскую областную думу, — написала Любовь Сурова. — Хочу сделать центральные районы самыми красивыми и уютными. В этом году мы победили в конкурсе на лучший район по благоустройству. Благодарю жителей, предприятия, подрядчиков, управляющие компании и, конечно, сотрудников администрации и всех, кто был причастен к жизни района и к нашей общей победе! Ещё очень много нужно сделать, и мы обязательно воплотим в жизнь все задуманное.

Кстати, Любовь Сурова заработала за прошлый год меньше всех глав администраций районов

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Любовь Сурова / facebook.com
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