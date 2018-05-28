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Показали проект, каким будет высотный микрорайон Тверицы

28 мая 2018 20:58
772 0
Ярославль, высотки, Тверицы

Микрорайону высоток Тверицы в Ярославле быть — мэрия подписала проект планировки и межевания территории в 26,2 гектара на углу улиц Институтской и Маяковского.

На портале городской администрации опубликовали проект будущей стройки. Что будет на территории микрорайона:

  • поликлиника;
  • школа;
  • 2 детских сада;
  • здание закрытой автостоянки;
  • 17-этажные дома на 3,5 гектара;
  • 9-этажные дома на 4 гектарах.

Также запланирована зона для АЗС и озеленения.

— Комфорт — это когда из окна своей квартиры вы видите лицо своего ребёнка, гуляющего во дворе. Не выше девяти этажей, говорят нам специалисты. Всё, что выше, это уже не жильё, а существование, — комментировал для 76.ru главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

Жители Твериц выступали на публичных слушаниях, выходили на народный сход и собирали подписи против района высоток. Но их не услышали. Ведь у этой стройки есть и другая заинтересованная сторона — обманутые дольщики, которым город должен возместить потраченные деньги. Именно на средства дольщиков и родился проект этого микрорайона.

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева, Мэрия Ярославля
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