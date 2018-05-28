Показали проект, каким будет высотный микрорайон Тверицы

На пустыре у студенческого городка построят гигантский микрорайон

Микрорайону высоток Тверицы в Ярославле быть — мэрия подписала проект планировки и межевания территории в 26,2 гектара на углу улиц Институтской и Маяковского.

На портале городской администрации опубликовали проект будущей стройки. Что будет на территории микрорайона:

поликлиника;

школа;

2 детских сада;

здание закрытой автостоянки;

17-этажные дома на 3,5 гектара;

9-этажные дома на 4 гектарах.

Также запланирована зона для АЗС и озеленения.

Проект микрорайона Тверицы

— Комфорт — это когда из окна своей квартиры вы видите лицо своего ребёнка, гуляющего во дворе. Не выше девяти этажей, говорят нам специалисты. Всё, что выше, это уже не жильё, а существование, — комментировал для 76.ru главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

Жители Твериц выступали на публичных слушаниях, выходили на народный сход и собирали подписи против района высоток. Но их не услышали. Ведь у этой стройки есть и другая заинтересованная сторона — обманутые дольщики, которым город должен возместить потраченные деньги. Именно на средства дольщиков и родился проект этого микрорайона.