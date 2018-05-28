|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Показали проект, каким будет высотный микрорайон Тверицы
28 мая 2018 20:58
772 0
Микрорайону высоток Тверицы в Ярославле быть — мэрия подписала проект планировки и межевания территории в 26,2 гектара на углу улиц Институтской и Маяковского.
На портале городской администрации опубликовали проект будущей стройки. Что будет на территории микрорайона:
Также запланирована зона для АЗС и озеленения.
— Комфорт — это когда из окна своей квартиры вы видите лицо своего ребёнка, гуляющего во дворе. Не выше девяти этажей, говорят нам специалисты. Всё, что выше, это уже не жильё, а существование, — комментировал для 76.ru главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.
Жители Твериц выступали на публичных слушаниях, выходили на народный сход и собирали подписи против района высоток. Но их не услышали. Ведь у этой стройки есть и другая заинтересованная сторона — обманутые дольщики, которым город должен возместить потраченные деньги. Именно на средства дольщиков и родился проект этого микрорайона.
Фото: Александра Савельева, Мэрия Ярославля
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
как может нравиться эта... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров