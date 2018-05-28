Концерн «Калашников» закажет в Ярославской области катеров на девять миллиардов

В Ярославской области будут строить ещё больше судов

Ярославская область заключила соглашение с концерном «Калашников», по которому предприятие обеспечит заказами судостроительную отрасль.

Соглашение подписали на петербургском экономическом форуме.

— Один из наиболее интересных гражданских проектов — «Комета», судно на подводных крыльях. Это корабли, которые могут использоваться у нас по всей стране. Рынок этих моделей — до трех тысяч единиц только в России, есть интерес и за рубежом. Первое судно мы будем спускать на воду вместе с руководством области в ближайшее время, — рассказал генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

Кстати, ранее концерн выкупил треть рыбинского завода «Вымпел», а также приобрёл долю в «Рыбинской верфи», где производят сухогрузы по уникальному проекту RSD 79.