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Концерн «Калашников» закажет в Ярославской области катеров на девять миллиардов

28 мая 2018 19:06
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судостроительный завод, Ярославская область, калашников

Ярославская область заключила соглашение с концерном «Калашников», по которому предприятие обеспечит заказами судостроительную отрасль.

Соглашение подписали на петербургском экономическом форуме.

— Один из наиболее интересных гражданских проектов — «Комета», судно на подводных крыльях. Это корабли, которые могут использоваться у нас по всей стране. Рынок этих моделей — до трех тысяч единиц только в России, есть интерес и за рубежом. Первое судно мы будем спускать на воду вместе с руководством области в ближайшее время, — рассказал генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

Кстати, ранее концерн выкупил треть рыбинского завода «Вымпел», а также приобрёл долю в «Рыбинской верфи», где производят сухогрузы по уникальному проекту RSD 79.

Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Изготавливает также охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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