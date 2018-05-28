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Город

Стой, грузовик: по новой дороге к полигону «Скоково» не пустят мусоровозы

28 мая 2018 17:37
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дороги, Ярославль, Скоково, мусорный скандал

Ярославские чиновники доложили об окончании ремонта пятикилометрового участка дороги в районе полигона «Скоково» от деревни Заблицы до Тенино. В пресс-релизе областного правительства говорится о новой дороге, которую не ремонтировали 20 лет.

— Дорога обеспечивает транспортную связь почти десятка населенных пунктов, — говорится в официальном сообщении региональных властей. — Кроме личных автомобилей, здесь ездят школьный автобус, машины экстренных служб, производится подвоз продуктов, газовых баллонов.

На дороге заменили асфальт на участке в 420 метров в районе деревни Зяблицы. Подушку под дорогу в 5,3 километра до деревни Тенино уплотнили песком и щебнем.

Некоторое время назад местные жители высказывали предположение, что дорогу строят для того, чтобы машинам с московским мусором было удобнее ездить на полигон «Скоково». Но власти уверяют, что этого не произойдёт.

— Для сохранности дороги были установлены знаки, запрещающие сквозной проезд грузового транспортного средства, — сказали в правительстве Ярославской области.

В Ярославле не утихают протестные настроения из-за ввоза на полигон «Скоково» московского мусора. На площади Труда прошёл третий митинг против московского мусора. Администрация Кировского и Ленинского районов место проведения акции не согласовала, но и препятствовать проведению не стала. А митингующие выставили губернатору ультиматум.

Читайте все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославле».

Михаил Контуев
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Фото: правительство Ярославской области, Яндекс.Карты
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