В Ярославле поставили второй большой бинокль с аудиогидом: где смотреть

Это второй гигантский бинокль в Ярославле

Второй большой бинокль появился в Ярославле на Волжской набережной рядом с губернаторской беседкой. Поставили его накануне Дня города.

— Аудиогид в этом бинокле рассказывает интересную историю о Волжской набережной Ярославля, о истории Твериц, Октябрьского моста, речного вокзала, музее «Музыка и время» и красивую легенду о беседке, — рассказал автор идеи Данила Бедяев. — Можно сказать, что это интересные рассказы на грани истории и мифов.

Разглядывать город в бинокль получиться только за деньги. 3 минуты стоят 50 рублей, а 6 — 100.

Первый в Ярославле большой бинокль установили год назад на Стрелке. Возможно, что скоро в городе появится и третий бинокль.

— Мы сейчас ведём переговоры с ярославским зоопарком, — рассказал Данила Бедяев. — Там есть возвышенность, на которой можно установить такой бинокль и смотреть через него на животных. Аудиогид там будет рассказывать о зверях.