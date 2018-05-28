Ярославцы отметят День России: как мы будем отдыхать после длинной рабочей недели

День России отмечают 12 июня

Следующая рабочая неделя будет длинной — с понедельника по субботу. Это связано с переносом 11 июня на 9-е, чтобы у россиян было сразу три выходных кряду — с 10 по 12 июня.

— На следующей неделе россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, а затем трехдневные выходные в связи с празднованием Дня России, — отметили в Роструде.

В Ярославле власти планируют устроить в честь Дня России праздник. Обещают, что он будет и торжественным, и весёлым одновременно.

— На днях, когда мы согласуем все мероприятия, будет опубликована программа праздника, — сказали в мэрии Ярославля.

День России (до 2002 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года. Люди часто этот праздник называют Днём независимости России.