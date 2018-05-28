На месте слияния двух рек в Ярославской области нашли тело мужчины

Юрия нашли другие рыбаки

Жители Рыбинска нашли пропавшего месяц назад 52-летнего Юрия Санникова. К сожалению, его обнаружили мёртвым. Тело нашли в реке.

29 апреля Юрий ушёл на рыбалку и пропал. Его родственники обратились за помощью к волонтёрам. Почти месяц мужчину безуспешно искали. 23 мая его обнаружили другие рыбаки на месте слияния двух рек Черёмухи и Волги.

- По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка, - рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

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