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На месте слияния двух рек в Ярославской области нашли тело мужчины
28 мая 2018 16:22
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Жители Рыбинска нашли пропавшего месяц назад 52-летнего Юрия Санникова. К сожалению, его обнаружили мёртвым. Тело нашли в реке.
29 апреля Юрий ушёл на рыбалку и пропал. Его родственники обратились за помощью к волонтёрам. Почти месяц мужчину безуспешно искали. 23 мая его обнаружили другие рыбаки на месте слияния двух рек Черёмухи и Волги.
- По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка, - рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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Фото: "Ярспас"
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