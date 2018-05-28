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В Ярославле на одном из оживлённых перекрёстков в час пик не будут работать светофоры
28 мая 2018 15:53
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На одном из самых больших перекрёстков в городе в Крестах возле торгового центра «Шоколад» не работают светофоры. Регулировать дорожное движение приехали сотрудники ГИБДД. Несмотря на это, движение на перекрёстке очень затруднено.
— Светофоры будут отключены как минимум до пяти часов вечера, поскольку идут ремонтные работы, — рассказали нам в дежурной части.
Скорее всего, водителям, проживающим на Нефтестрое, придётся стоять в пробке.
Фото: Алексей Шошин/Vk.com
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