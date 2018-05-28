В Ярославле на одном из оживлённых перекрёстков в час пик не будут работать светофоры

Светофоры отключили как минимум до 17:00

На одном из самых больших перекрёстков в городе в Крестах возле торгового центра «Шоколад» не работают светофоры. Регулировать дорожное движение приехали сотрудники ГИБДД. Несмотря на это, движение на перекрёстке очень затруднено.

— Светофоры будут отключены как минимум до пяти часов вечера, поскольку идут ремонтные работы, — рассказали нам в дежурной части.

Скорее всего, водителям, проживающим на Нефтестрое, придётся стоять в пробке.