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В Ростове полыхает фура с украинскими номерами: из-за дыма не видно дороги
28 мая 2018 15:27
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Сегодня в третьем часу в Ростове Великом недалеко от трассы М-8 загорелась фура с украинскими номерами.
Со стороны кабины огонь быстро распространился по двум прицепам. Дым валил такой, что видимость на дороге рядом была почти нулевая.
- Проезжала рядом, дым просто затмил всю дорогу, - написала Надежда Уварова в группе «Подслушано Ростов Великий» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы видели, что водитель успел выпрыгнуть из кабины и отбежать.
- Водитель в стороне стоял, - написал Дмитрий Андреевич. - Успел выскочить из кабины. Возгоранее скорее всего из-за двигателя произошло или проводка, может кротнуло что-то.
В МЧС подтвердили, что пострадавших нет.
- От огня никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. - Фура была гружёная рулонами бумаги, сейчас спасатели еще её проливают.
На прошлой неделе фура загорелась на трассе возле Ярославля.
Фото: Антон Алексеевич/VK.com, Слава Лабазнов Подслушано Ростов Великий/VK.com
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