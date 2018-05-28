В Ростове полыхает фура с украинскими номерами: из-за дыма не видно дороги

Водитель успел выпрыгнуть из горящей машины

Сегодня в третьем часу в Ростове Великом недалеко от трассы М-8 загорелась фура с украинскими номерами.

Со стороны кабины огонь быстро распространился по двум прицепам. Дым валил такой, что видимость на дороге рядом была почти нулевая.

- Проезжала рядом, дым просто затмил всю дорогу, - написала Надежда Уварова в группе «Подслушано Ростов Великий» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы видели, что водитель успел выпрыгнуть из кабины и отбежать.

- Водитель в стороне стоял, - написал Дмитрий Андреевич. - Успел выскочить из кабины. Возгоранее скорее всего из-за двигателя произошло или проводка, может кротнуло что-то.

В МЧС подтвердили, что пострадавших нет.

- От огня никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. - Фура была гружёная рулонами бумаги, сейчас спасатели еще её проливают.

Спасатели проливают машину

На прошлой неделе фура загорелась на трассе возле Ярославля.