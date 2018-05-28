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Фоторепортаж
Под видеонаблюдением и через металлоискатели: как в Ярославле прошёл первый ЕГЭ
28 мая 2018 14:47
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Сегодня в Ярославле прошел первый госэкзамен. Ребята сдавали информатику. Действительно ли ЕГЭ — это такая нервотрепка, как говорят? Сильно ли нервничают выпускники? Мы сходили и посмотрели, как обстановочка. Побывали на госэкзамене в школе № 27.
В ЕГЭ опять изменения. Что теперь будут делать по-новому.
Фото: Александра Савельева
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