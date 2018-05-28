Под видеонаблюдением и через металлоискатели: как в Ярославле прошёл первый ЕГЭ

На экзамен — только с паспортом

Сегодня в Ярославле прошел первый госэкзамен. Ребята сдавали информатику. Действительно ли ЕГЭ — это такая нервотрепка, как говорят? Сильно ли нервничают выпускники? Мы сходили и посмотрели, как обстановочка. Побывали на госэкзамене в школе № 27.

Смотрите наш фоторепортаж:

Перед экзаменом двери в кабинетах были опечатаны

Сейчас школьники уже не нервничают так, как раньше. Вполне бодры!

Каждая бумажка — на своём месте

Всё что можно принести с собой — ручки, паспорт, вода, шоколадка

— Давайте, ребятушки, не подведите уж там

У школы ребят сразу распределяют по аудиториям

Всё под строгим контролем

В школе работают наблюдатели

На экзамен — через рамку металлоискателя

Еду оставляют на подоконниках

Паспорт нужно показать и на входе в класс

Все документы потом собирает специальная комиссия

На камерах видно весь класс с нескольких сторон