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Узнав о долге, ярославец бросил машину и сбежал от приставов
28 мая 2018 14:42
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Судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд на «пьяной дороге» в Заволжском районе. Для проверки долгов за пару часов остановили несколько десятков машин.
У водителя остановленного автомобиля Nissan оказался долг по налогам на 180 тысяч рублей, на машину наложили арест.
— Мужчина отнёсся с пониманием и самостоятельно доехал до спецстоянки, — рассказали судебные приставы.
А вот другой водитель повел себя, мягко говоря, странно. Мужчине сообщили, что у него долг в один миллион шестьсот тысяч рублей. Пока сотрудники ГИБДД проверяли документы, мужчина быстро запрыгнул в машину и дал по газам. Автомобиль нашли брошенным недалеко на обочине, сам водитель убежал. На автомобиль наложили арест и на эвакуаторе увезли на спецстоянку. Беглеца ещё ищут.
Чаще всего из-за долгов под арест попадают машины. Недавно внедорожник увезли на эвакуаторе прямо из-под окон правительства.
Фото: Судебные приставы
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