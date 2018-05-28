Узнав о долге, ярославец бросил машину и сбежал от приставов

Машину увезли на стоянку

Судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд на «пьяной дороге» в Заволжском районе. Для проверки долгов за пару часов остановили несколько десятков машин.

У водителя остановленного автомобиля Nissan оказался долг по налогам на 180 тысяч рублей, на машину наложили арест.

— Мужчина отнёсся с пониманием и самостоятельно доехал до спецстоянки, — рассказали судебные приставы.

А вот другой водитель повел себя, мягко говоря, странно. Мужчине сообщили, что у него долг в один миллион шестьсот тысяч рублей. Пока сотрудники ГИБДД проверяли документы, мужчина быстро запрыгнул в машину и дал по газам. Автомобиль нашли брошенным недалеко на обочине, сам водитель убежал. На автомобиль наложили арест и на эвакуаторе увезли на спецстоянку. Беглеца ещё ищут.

Чаще всего из-за долгов под арест попадают машины. Недавно внедорожник увезли на эвакуаторе прямо из-под окон правительства.