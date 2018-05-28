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Кушать подано: ярославских студентов накормили едой с запечёнными тараканами
28 мая 2018 14:10
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Не оценили обед с деликатесами в виде тараканов студенты четвёртого корпуса Ярославского государственного университета. Здесь ползучие насекомые попались сразу в нескольких блюдах — салате и горячем.
Мы позвонили в деканат факультета психологии на улице Матросова, где находится четвёртый корпус университета.
— Да, приходила студентка со слезами на глазах, показывала фотографии. Мы отправили её к коменданту, чтобы проверить столовую и разрешить ситуацию, — ответили в деканате. — Это единичный случай. Ведь у нас здесь многие сотрудники и преподаватели питаются, а персонал чистоплотный, работает много лет. Ведь теперь и еду-то привозят готовую, у нас только раздают. Могли и привезти. Что угодно могло быть.
Странные ситуации случаются на кухнях не только столовых, но и самих студентов. В общежитии в студенческом городке у студенток произошёл взрыв, когда они готовили пончики.
Фото: Юлия Орлова, Юлия Орлова / faccebook.com
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