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Ярославец нашёл пропавшего дедушку, возвращаясь с рыбалки: пенсионер в реанимации

28 мая 2018 14:17
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поиск, Ярославль, нашли дедушку

25 мая в поисково-спасательный отряд «ЯрСпас» обратились родственники пожилого мужчины. 82-летний Лев Нерыдаев вышел из дома и пропал.

На поиски пенсионера отправились два экипажа волонтёров, в соцсетях репостили объявления о пропаже, искали весь день, но безрезультатно.

В 22:30 волонтёрам позвонил мужчина, представился Владимиром и рассказал, что, возвращаясь с рыбалки, видел похожего дедушку.

— Мы быстро отправились на место, — рассказали волонтёры. — Владимир согласился проводить наших поисковиков на место.

Пенсионера нашли уже в критическом состоянии, мужчина в оранжевой майке лежал на земле. Волонтёры вместе с полицейскими его эвакуировали и передали медикам. Сейчас дедушка находится в реанимации, его здоровьем занимаются врачи.

Волонтёры «ЯрСпаса» благодарят Владимира за помощь в поиске и отзывчивость.

К сожалению, так везёт не всем. В середине марта пропавшего полгода назад 20-летнего парня нашли мёртвым.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: ЯрСпас/VK.com
Продажа авто, мото
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