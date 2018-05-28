Громко делал ремонт: в Ярославской области мужчина избил своего соседа

Конфликт закончился дракой

В Рыбинске конфликт двух соседей закончился рукоприкладством. Двое мужчин подрались из-за ремонта.

Оказалось, что один из них ставил входную дверь у себя дома. Делал он это после работы, как раз в то время, когда его сосед планировал отдохнуть. Мужчина поднялся к своему соседу, попросил ремонт прекратить. Но тот делать это отказался. Разговор продолжился на повышенных тонах, а закончился дракой.

— Тяжёлые травмы получил мужчина, который делал ремонт у себя дома. Он обратился в полицию с заявлением. 34-летний подозреваемый задержан. Он во всём признался. Ранее мужчина уже был судим, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.