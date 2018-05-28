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Громко делал ремонт: в Ярославской области мужчина избил своего соседа
28 мая 2018 14:02
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В Рыбинске конфликт двух соседей закончился рукоприкладством. Двое мужчин подрались из-за ремонта.
Оказалось, что один из них ставил входную дверь у себя дома. Делал он это после работы, как раз в то время, когда его сосед планировал отдохнуть. Мужчина поднялся к своему соседу, попросил ремонт прекратить. Но тот делать это отказался. Разговор продолжился на повышенных тонах, а закончился дракой.
— Тяжёлые травмы получил мужчина, который делал ремонт у себя дома. Он обратился в полицию с заявлением. 34-летний подозреваемый задержан. Он во всём признался. Ранее мужчина уже был судим, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Фото: Александра Савельева
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