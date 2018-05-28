Шагнул под колёса: в Ярославле ГАЗель сбила мужчину

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В Ярославле на улице Корабельная, ГАЗель сбила мужчину. Авария произошла 27 мая в 14:30. Как оказалось, водитель просто не успел среагировать, ведь пешеход внезапно шагнул с тротуара на проезжую часть прямо под колёса.
— В результате ДТП пешеход с травмами попал в больницу, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.
Ранее 76.ru рассказывал о ДТП на трассе, в котором пострадали двое детей.
Фото: Александра Савельева
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