Шагнул под колёса: в Ярославле ГАЗель сбила мужчину

Пешеход попал в больницу

В Ярославле на улице Корабельная, ГАЗель сбила мужчину. Авария произошла 27 мая в 14:30. Как оказалось, водитель просто не успел среагировать, ведь пешеход внезапно шагнул с тротуара на проезжую часть прямо под колёса.

— В результате ДТП пешеход с травмами попал в больницу, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

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