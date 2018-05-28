Серьёзное ДТП на трассе в Ярославской области: двое пятилетних детей попали в больницу

Машины столкнулись на трассе

На трассе в Ярославской области произошло серьёзное ДТП, после которого двое детей оказались в больнице.

27 мая в 13:15 на 40 километре трассы Ярославль — Рыбинск столкнулись «Лада-Гранта» и «Фольксваген-Гольф». За рулём иномарки находился 51-летний мужчина, а за рулём отечественного автомобиля 34-летний водитель.

— В результате ДТП пятилетние девочка и мальчик, находившиеся в «Ладе-Гранте», с травмами попали в больницу. Также медицинскую помощь оказали пассажирке «Гранты» и пассажирке «Фольксвагена», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.