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Серьёзное ДТП на трассе в Ярославской области: двое пятилетних детей попали в больницу
28 мая 2018 11:56
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На трассе в Ярославской области произошло серьёзное ДТП, после которого двое детей оказались в больнице.
27 мая в 13:15 на 40 километре трассы Ярославль — Рыбинск столкнулись «Лада-Гранта» и «Фольксваген-Гольф». За рулём иномарки находился 51-летний мужчина, а за рулём отечественного автомобиля 34-летний водитель.
— В результате ДТП пятилетние девочка и мальчик, находившиеся в «Ладе-Гранте», с травмами попали в больницу. Также медицинскую помощь оказали пассажирке «Гранты» и пассажирке «Фольксвагена», — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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