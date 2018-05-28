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Двухнедельная профилактика: где в Ярославле отключат горячую воду в июне
28 мая 2018 11:36
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В Ярославле продолжаются плановые отключения горячей воды для проведения плановых профилактических работ на теплосетях.
— Мы подготовили график для жителей всех районов Ярославля с указанием дат и адресов домов, кого отключения коснутся в июне — рассказали в мэрии города Ярославля.
С 18 до 28 июня воду отключат в домах в квадрате внутри улицы Первомайской, Волжской набережной, улицы Революционной и улицы Советской.
С 6 июня по 18 июня без горячей воды будут сидеть люди в домах в кварталах между улицей Большая Октябрьская, улицей Городской Вал, улицей Рыбинская и проспектом Толбухина, а также в квартале между улицей Угличская, улицей Лисицына, улицей Рыбинская и проспектом Толбухина. В эти же дни отключат воду в районе внутри проспекта Толбухина, улицей Богдановича, улицей Володарского и Салтыкова-Щедрина. А ещё на учаске между улицей Володарского, улицей Свободы, улицей Победы и улицей Салтыкова-Щедрина.
С 20 июня по 1 июля отключения коснутся района, ограниченного улицами Автозаводской, Чехова, Чкалова и Угличской.
С 20 июня по 3 июля горячей воды не будет в квадрате между Ленинградским и Дзержинским проспектами и улицами Труфанова и Волгоградская.
С 5 до18 июня не будет горячей воды у жителей района фабрики Красный перевал.
С 18 июня до 2 июня отключат воду в следующий домах: проезд Кольцова, д. 12, а также Красноперевальский переулок, д. 8, 9, 7/45.
С 4 по 18 июня без воды будут сидеть люди в домах № 2/1 по Красноперевальскому переулку, № 3 по Керамической улице, а также в детском саду № 133 и школе № 17.
С 5 по 18 июня горячую воду отключат в домах на улице Большой Норской и 4-м Норском переулке.
С 1 по 14 июня не будет горячей воды у жителей посёлка Нефтебаза.
С 31 мая до 13 июня отключения придут в дома на улицы Туговская, Малая Московская, Подгорная и Гужевая.
С 12 по 26 июня воду отключат в домах на проспекте Фрунзе. А также улицах Дядьковская и Чернопрудная.
С 21 июня по 4 июля не будет горячей воды на проспектах Машиностроителей и Авиаторов, а также на улицах Яковлевская, Папанина и Орджоникидзе.
С 13 по 27 июня без воды будут сидеть жители Резинотехники.
С 31 мая по 13 июня отключения придут в квартал, ограниченный улицами 1-я Поперечная, Старая Московская и Парковым проездом.
Когда будут отключать для гидравлических испытаний, а также когда пройдут профилактические работы в других районах можно посмотреть в полной таблице отключения горячей воды этим летом.
Фото: Александра Савельева
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