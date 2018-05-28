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Не смогла терпеть издевательства: ярославна, защищаясь, убила мужа
28 мая 2018 11:19
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Женщина не смогла больше терпеть издевательства супруга и убила его.
Трагедия произошла 26 мая в одном из домов по улице Пионерская. Мужчина в очередной раз напился и начал приставать к жене. А после этого избивать. Защищаясь, женщина два раза ударила супруга ножом в грудь. Поняв, что натворила, она попыталась оказать ему помощь, сразу же вызвала скорую и полицию. Однако мужчина скончался ещё до приезда медиков.
— Женщина пояснила, что супруг избивал её систематически. Ей предъявлено обвинение в убийстве, совершённом при превышении пределов необходимой самообороны. Она находится под подпиской о невыезде, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Как нам стало известно, у супругов есть общий пятилетний ребёнок.
Фото: Александра Савельева
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