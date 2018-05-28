Не смогла терпеть издевательства: ярославна, защищаясь, убила мужа

Следователи оставили женщину под подпиской о невыезде

Женщина не смогла больше терпеть издевательства супруга и убила его.

Трагедия произошла 26 мая в одном из домов по улице Пионерская. Мужчина в очередной раз напился и начал приставать к жене. А после этого избивать. Защищаясь, женщина два раза ударила супруга ножом в грудь. Поняв, что натворила, она попыталась оказать ему помощь, сразу же вызвала скорую и полицию. Однако мужчина скончался ещё до приезда медиков.

— Женщина пояснила, что супруг избивал её систематически. Ей предъявлено обвинение в убийстве, совершённом при превышении пределов необходимой самообороны. Она находится под подпиской о невыезде, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как нам стало известно, у супругов есть общий пятилетний ребёнок.