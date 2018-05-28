Холодно и пасмурно: синоптики рассказали о погоде в Ярославле в первые дни лета

Прогноз погоды на первые дни лета неутешительный

Жара, которая неожиданно пришла в Ярославль в мае, отступит. В первые дни лета погода будет больше напоминать весеннюю. По прогнозам синоптиков, 1 июня воздух прогреется всего до +13 градусов. Немного потеплеет в выходные. Синоптики обещают, что в субботу и воскресенье воздух прогреется до +16... +20 градусов. Радует, что все выходные будет светить солнце.

А вот с 4 июня в нашу область придёт циклон, который принесёт с собой осадки. Дожди и пасмурную погоду обещают до 6 июня. При этом температура воздуха опустится до +10... +12 градусов.

— В целом летние месяцы ожидаются теплее нормы, но это не гарантирует однородности температурного режима. Будет происходить чередование периодов сухой и жаркой погоды с похолоданиями и дождями, — рассказали в Гидрометцентре России.

Напомним, синоптики рассказали долгосрочный прогноз погоды на лето в Ярославле. И он оказался неутешительным.