×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Холодно и пасмурно: синоптики рассказали о погоде в Ярославле в первые дни лета

28 мая 2018 09:59
1 599 0
погода, синоптики, Ярославль, погода в Ярославле, погода в июне

Жара, которая неожиданно пришла в Ярославль в мае, отступит. В первые дни лета погода будет больше напоминать весеннюю. По прогнозам синоптиков, 1 июня воздух прогреется всего до +13 градусов. Немного потеплеет в выходные. Синоптики обещают, что в субботу и воскресенье воздух прогреется до +16... +20 градусов. Радует, что все выходные будет светить солнце.

А вот с 4 июня в нашу область придёт циклон, который принесёт с собой осадки. Дожди и пасмурную погоду обещают до 6 июня. При этом температура воздуха опустится до +10... +12 градусов.

— В целом летние месяцы ожидаются теплее нормы, но это не гарантирует однородности температурного режима. Будет происходить чередование периодов сухой и жаркой погоды с похолоданиями и дождями, — рассказали в Гидрометцентре России.

Напомним, синоптики рассказали долгосрочный прогноз погоды на лето в Ярославле. И он оказался неутешительным.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Власти пообещали избавить ярославцев от залежей «зелёного масла» и кислогудронных прудов

Новое на сайте
В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру
Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях

Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях
Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн

Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн
Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона

Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона
Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (4): Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,02 62,29
EUR 72,63 72,95
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.05
USD 61,67 0,26
EUR 72,12 0,11
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.