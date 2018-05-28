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Я на аварийке: в Ярославле водитель прокатился по тротуару через парк
28 мая 2018 00:11
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Видимо, водитель этого белого «Рено» был уверен, что его особо никто не видит. Или все простят нарушение, если включить аварийную сигнализацию.
Как иначе объяснить его странный манёвр: около 16:20 водитель поехал через парк нефтяников по тротуару для пешеходов.
— Людей вокруг было немного, никто не разбегался от машины, — рассказывает увидевший нарушение автомобилист Максим Малкин.
Кстати, штраф за это нарушение в этом году составляет две тысячи рублей.
Ярославцы нередко ловят водителей на подобных нарушениях. Однажды неравнодушные водители выдернули из машины пьяного водителя, ехавшего по тротуару.
Фото: Максима Малкин / vk.com, Максим Малкин
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