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Всё-таки 17: мэрия утвердила застройку Твериц микрорайоном высоток

27 мая 2018 15:22
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стройка, Ярославль, высотки, Тверицы

Скандальный микрорайон высоток «Тверицы» всё-таки будут строить 17-этажным. Мэрия Ярославля 24 июня подписала проект планировки и межевания территории микрорайона № 9, ограниченного улицами Университетской и Маяковского.

Здесь будут строить огромный микрорайон на 6,5 тысячи жителей, основу которого составят 17-этажные дома.

— Планируется застройка девятиэтажными домами вблизи сложившейся индивидуальной жилой застройки с понижением этажности до восьми этажей по направлению к Волге. А также 17-этажными жилыми домами по направлению к улице Университетской, где отсутствуют жилые дома и территория примыкает к рекреационной зоне, — уточняется в проекте, подписанном мэрией Ярославля.

Также в этом месте планируют строить два детских сада на 330 и 150 мест и школу на 900 учеников. То есть проект микрорайона оставили практически без изменений. 

В первоначальном варианте проекта в микрорайон на 26 гектаров планировали заселить 8000 человек

Это не жильё, а место для существования

— Я считаю, что давно пора отойти от планирования микрорайонами. Нужно прорабатывать участки в 5–7 гектаров. Сделать комфортным жилой квартал с 17-этажными домами невозможно по определению, — сказал в интервью 76.ru главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов. — Комфорт — это когда вы из окна своей квартиры видите своего ребёнка, гуляющего во дворе. Не выше девяти этажей, говорят нам специалисты. Всё, что выше, это уже не жильё, а существование. Тем более нужно учитывать соседство высотной застройки с индивидуальной жилой. Градостроительная среда должна развиваться террасно-ступенчато. Сколько бы вы не поселили тысяч человек в новом микрорайоне, интересы даже одного, двух, трёх человек, живущих по-соседству, нужно уважать.

Жители Твериц выступали на публичных слушаниях, выходили на народный сход и собирали подписи против района высоток. Но их не услышали. Ведь у этой стройки есть и другая заинтересованная сторона — обманутые дольщики, которым город должен возместить потраченные деньги. Именно на средства дольщиков и родился проект этого микрорайона. 

Анна Елкина
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Фото: Ольга Мазанова
Продажа авто, мото
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