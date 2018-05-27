В Ярославле грузовик сбил мужчину

Мужчину сбили неподалёку от пешеходного перехода

В Ярославле водитель на грузовой «Газели» сбил пешехода. Авария произошла на улице Корабельной во Фрунзенском районе.

Мужчину сбили неподалеку от пешеходного перехода. Водитель грузовика тут же выбежал к пострадавшему, но от удара мужчина не мог встать.

Сейчас на место приехал патруль ДПС, чтобы разобраться в случившемся.

Авария с пострадавшим

Недавно в Ярославской области пешехода сбила машина, отлетевшая на обочину после ДТП.