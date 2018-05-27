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В Ярославле грузовик сбил мужчину
27 мая 2018 15:29
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В Ярославле водитель на грузовой «Газели» сбил пешехода. Авария произошла на улице Корабельной во Фрунзенском районе.
Мужчину сбили неподалеку от пешеходного перехода. Водитель грузовика тут же выбежал к пострадавшему, но от удара мужчина не мог встать.
Сейчас на место приехал патруль ДПС, чтобы разобраться в случившемся.
Недавно в Ярославской области пешехода сбила машина, отлетевшая на обочину после ДТП.
Фото: Регион-76 | Ярославль / vk.com
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