Рыбинец поехал отметить День города в Ярославль и повредил автомобиль

Поехал на праздник в честь Ярославля, а вернулся расстроенный

Неприятно закончился праздник в честь 1008-летия Ярославля у жителя Рыбинска. Мужчина решил прокатиться до столицы региона, чтобы погулять.

Но домой вернуться ему удалось лишь поздней ночью, и вовсе не потому, что он загулял. На обратном пути из Ярославля водитель попал в большую яму, которая порвала колесо.

— Итог поездки в Ярославль обернулся пробитым колесом. Вот такие у нас в области дороги, администрация совсем не «чешется», — опубликовал он потом видео в социальных сетях.

Правда, поддержки от пользователей владелец белого седана не дождался. Знатоки этой дороги (трасса Ярославль-Рыбинск у деревни Лыкошино) сочли, что мужчина сам не обратил внимание на знаки скоростного ограничения на плохом участке дороги.