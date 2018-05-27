|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Рыбинец поехал отметить День города в Ярославль и повредил автомобиль
27 мая 2018 11:57
1 011 0
Неприятно закончился праздник в честь 1008-летия Ярославля у жителя Рыбинска. Мужчина решил прокатиться до столицы региона, чтобы погулять.
Но домой вернуться ему удалось лишь поздней ночью, и вовсе не потому, что он загулял. На обратном пути из Ярославля водитель попал в большую яму, которая порвала колесо.
— Итог поездки в Ярославль обернулся пробитым колесом. Вот такие у нас в области дороги, администрация совсем не «чешется», — опубликовал он потом видео в социальных сетях.
Правда, поддержки от пользователей владелец белого седана не дождался. Знатоки этой дороги (трасса Ярославль-Рыбинск у деревни Лыкошино) сочли, что мужчина сам не обратил внимание на знаки скоростного ограничения на плохом участке дороги.
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров