Спускали людей через окна четвёртого этажа: ночью сгорела квартира в Ярославле

Пожар в Красноперекопском районе

Этой ночью в Красноперекопском районе Ярославля случился пожар. Загорелась квартира в общежитии на улице Бахвалова в доме № 1.

Дым повалил из окна квартиры на четвёртом этаже в третьем часу ночи. К четырём утра пожарные справились с огнём.

— Людей из квартиры спускали по лестнице, — рассказали соседи, живущие в этом же крыле. Им пришлось выбегать на улицу ночью. — Подозреваем, что всё дело в алкоголе.

В комнате сгорела кровать и повреждены обои и стены, но никто не пострадал.

Накануне в День города пожар случился в Брагино.