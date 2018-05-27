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Спускали людей через окна четвёртого этажа: ночью сгорела квартира в Ярославле
27 мая 2018 10:40
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Этой ночью в Красноперекопском районе Ярославля случился пожар. Загорелась квартира в общежитии на улице Бахвалова в доме № 1.
Дым повалил из окна квартиры на четвёртом этаже в третьем часу ночи. К четырём утра пожарные справились с огнём.
— Людей из квартиры спускали по лестнице, — рассказали соседи, живущие в этом же крыле. Им пришлось выбегать на улицу ночью. — Подозреваем, что всё дело в алкоголе.
В комнате сгорела кровать и повреждены обои и стены, но никто не пострадал.
Накануне в День города пожар случился в Брагино.
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
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