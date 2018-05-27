Город после Дня города: гуляем по Ярославлю в первых лучах солнца

От лучей солнца набережная окрашена в оранжевый цвет

День города закончился, салют отгремел, и ярославцы отправились по домам. Но не все. Практически сразу на смену отдыхающим вышли дворники, рабочие, чтобы утром не осталось и следа от празднований.

Солнце появляется из-за Волги и окрашивает набережную мягким оранжевым светом. Рыбак нанизывает на крючок наживку и бесшумно закидывает удочку. Рядом, облокотившись на байк, за рассветом наблюдает мужчина в кожанке. Тишину нарушает проходящая мимо шумная компания. Парень пытается запихать мусор в переполненную урну и спугивает ворону, потрошащую какой-то пакет с остатками фастфуда.

Что было интересного в день праздника, и как город праздновал: смотрите в онлайн-трансляции.

На Волжской набережной тихо и спокойно

Рыбак бесшумно закидывает удочку.

Ворона тормошит пакет из фаст-фуда.

На Советской площади шумно. На пустой трибуне заканчивают праздновать двое мужчин. Монтажники разбирают сцену, с которой ещё несколько часов назад пели и танцевали, а дворники собирают мусор.

— Много намусорили? – спрашиваю двух мужчин в ярких зелёных жилетках.

— Много. Да уж почти всё убрали, — неохотно отвечает тот, что постарше.

Рабочие вывозят контейнеры с мусором.

Крушу сцены опустили и разбирают.

Двое мужчин продолжают праздновать на пустой трибуне.

Рабочие собирают остатки мелкого мусора

По улице Киров раскиданы коробки с мусором

А на Кирова, кажется, жизнь кипит сутками. Возле летних кафе что-то бурно обсуждает молодежь и прогуливаются парочки. Здесь ещё прибраться не успели, урны завалены, шале за ночь превратили в барные стойки, оставив после ухода пустые бутылки и остатки еды.

Некоторые ярославцы в четыре утра ещё продолжали гулять

По Кирова прогуливаются парочки

Урны на центральной пешеходноц улице переполнены.

Кофе на восходе никому не повредит.

Присел отдохнуть к медведю.

О том, как прошёл День города, смотрите наш фоторепортаж.