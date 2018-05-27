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День города в Ярославле завершился салютом: фоторепортаж
26 мая 2018 23:29
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День города в Ярославле завершился праздничным салютом. Первые хлопки раздались ровно в 23 часа над акваторией Волги. На набережной к этому времени собралось большое количество людей. Продолжался салют, как и обещали, десять минут.
О том, как Ярославль ответил свой 1008-й День рождения, смотрите в нашем большом фоторепортаже.
Фото: Александра Савельева
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