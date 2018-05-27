День города в Ярославле завершился салютом: фоторепортаж

Залпы раздавались десять минут

День города в Ярославле завершился праздничным салютом. Первые хлопки раздались ровно в 23 часа над акваторией Волги. На набережной к этому времени собралось большое количество людей. Продолжался салют, как и обещали, десять минут.

О том, как Ярославль ответил свой 1008-й День рождения, смотрите в нашем большом фоторепортаже.

День города традиционно завершился салютом

К 23 часам набережная заполнилась людьми

Салют запускали с баржи

Залпы продлились 10 минут

После салюта под Октябрьским мостом образовалась пробка

Ярославцы смотрели на салют и из Твериц, и с Октябрьского моста

Ярким салютом завершился праздник

Некоторым показалось, что в прошлом году салют был красивее