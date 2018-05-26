Как Ярославль отметил свой 1008-й День рождения: фоторепортаж

На центральной площади города станцевали дети

День города ярославцы начали отмечать ещё ночью – велопробег закончился флешмобом в честь Дня рождения города. Утром в городе открыли самое высокое в центральной России колесо обозрения, одними из первых на нём прокатились мэр Ярославля Владимир Слепцов и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Весь день в центре города работали разные развлекательные площадки.

В полдень в Ярославле открыли колесо обозрения, и на нём смогли покататься все желающие.

Возле Речного вокзала дети нарисовались вдоволь — разукрасили больше десятка машин

Зажигательные танцы буги-вуги на улице Андропова

Сфотографироваться в виде символа города можно было на Первомайском бульваре.

Стадион Спартаковец стал спортивной площадкой праздника.

Для одних праздник — это вкусно поесть, а другие ни на день не хотят расставаться со штангой.

По городу ездило много велосипедистов. Видимо, так и не смогли остановиться после велопробега.

Даже цветы развозили на велосипедах.

В Ярославль съехались сильнейшие мужчины. Возле Речного вокзала прошёл турнир по силовому экстриму.

Понаблюдать за тем, что происходит на Стрелке можно было через большой бинокль.

А проходил на Стрелке гастрономический фестиваль. Вкусные запахи не давали пройти мимо.

Наевшись, люди отдыхали у фонтанов.

По городу развесили программу праздника.

Емеля с мороженым на ярмарке ремёсел.