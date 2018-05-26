|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Фоторепортаж
Как Ярославль отметил свой 1008-й День рождения: фоторепортаж
26 мая 2018 21:09
1 750 0
День города ярославцы начали отмечать ещё ночью – велопробег закончился флешмобом в честь Дня рождения города. Утром в городе открыли самое высокое в центральной России колесо обозрения, одними из первых на нём прокатились мэр Ярославля Владимир Слепцов и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Весь день в центре города работали разные развлекательные площадки.
Фото: Александра Савельева, Анна Ёлкина, Михаил Контуев
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров