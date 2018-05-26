Сыроделов объединят: Ярославская область сможет почти полностью обеспечить себя сырами

В области собираются производить в два раза больше сыра

Производителей сыров в Ярославской области хотят объединить. Для создания в регионе сырного кластера сельскохозяйственный холдинг готов вложить 1,5 миллиарда рублей.

По мнению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, это поможет увеличить количество сыра, производимого в регионе, и позволит области обеспечивать себя сыром не на 65%, как сейчас, а аж на 91%.

— Сейчас в Ярославской области работает более 20 предприятий, выпускающих сыры. Все они — потенциальные участники сырного кластера, в который сейчас входит пока 10 предприятий, — рассказал Дмитрий Миронов. — Объединение позволит выйти на большой рынок даже самым маленьким частным сыродельням. К 2025 году планируется выпускать вдвое больше сыра — 8 тысяч тонн в год.

В первую очередь деньги направят на ремонт сыродельного завод в Угличе и возрождение традиций угличского сыроделия.

А пока в Ярославской области продолжают находить и уничтожать санкционные дорогие сыры.