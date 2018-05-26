Прокуратура проверила торговый центр во Фрунзенском районе Ярославля: директора оштрафовали

Нарушения нашли в обращении с мусором

Прокуратура Фрунзенского района проверила торговый центр «Фрунзенский» на предмет обращения с мусором. Руководство торгового центра не предоставило отчёт за прошлый год по образовавшимся, утилизированным, обезвреженным и переданным твёрдым бытовым отходам.

- В некоммерческом партнерстве по эксплуатации торгового центра «Фрунзенский» образуются твердые коммунальные отходы, между ним предприятием «Альфа-Сеть» заключен договор оказания услуг по транспортированию и обработке мусора, но в документах этот никак не указано, - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки на директора некоммерческого партнёрства по эксплуатации торгового центра «Фрунзенский» возбудили административное дело. Мужчину оштрафовали на десять тысяч рублей.

Недавно прокуратура закончила проверку по поводу обрушения крыши в торговом центре Рыбинска и рассказала, почему произошло ЧП.