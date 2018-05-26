|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Демидовском сквере две огромные ветки рухнули с деревьев на тротуар
26 мая 2018 17:07
695 0
Во время массовых гуляний в Демидовском сквере рухнули две громадные ветки. Они свалились с липы и ясеня, стоящих друг напротив друга на разных концах сквера, прямо на пешеходные дорожки, где сегодня прогуливается много отдыхающих.
— Фантастика какая-то, две ветки с деревьев рухнули практически одновременно, — рассказали работники «Горзеленхоза». — Слава богу, что никого не задело.
Сейчас рабочие оттащили ветки с дорожек и распиливают их, чтобы увезти.
Обновлённый Демидовский сквер открыли год назад. На его реконструкцию потратили 60 миллионов рублей.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров