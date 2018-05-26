В Демидовском сквере две огромные ветки рухнули с деревьев на тротуар

Ветки упали на пешеходные дорожки

Во время массовых гуляний в Демидовском сквере рухнули две громадные ветки. Они свалились с липы и ясеня, стоящих друг напротив друга на разных концах сквера, прямо на пешеходные дорожки, где сегодня прогуливается много отдыхающих.

— Фантастика какая-то, две ветки с деревьев рухнули практически одновременно, — рассказали работники «Горзеленхоза». — Слава богу, что никого не задело.

Сейчас рабочие оттащили ветки с дорожек и распиливают их, чтобы увезти.

Рабочие оттащили упавшие ветки к газонам

Обновлённый Демидовский сквер открыли год назад. На его реконструкцию потратили 60 миллионов рублей.