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Мэр Владимир Слепцов подарил ярославцу велосипед

26 мая 2018 16:24
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День города, Ярославль, велопробег

Велопробег «Ярославль RUЛИТ» закончился на Советской площади флешмобом. Велосипедисты выстроились в форме цифры «1008», ознаменовав этим начало дня рождения  города.

— Надеюсь, что это станет доброй традицией — открывать День города таким великолепным спортивным мероприятием. Я желаю всем хорошего настроения и удачи, — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

По аплодисментам самих участников велопробега на финише выбрали самый креативный велосипед.

— Победителем стал молодой человек на длинном велокрокодиле, — написала Любовь Сивова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает мэрия, новый велосипед из рук мэра города Владимира Слепцова получил Иван Заборов. А первым 1008 участникам подарили бейсболки и браслеты.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Мэрия Ярославля
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