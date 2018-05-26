Мэр Владимир Слепцов подарил ярославцу велосипед

Велосипедисты поздравили Ярославль с днём рождения

Велопробег «Ярославль RUЛИТ» закончился на Советской площади флешмобом. Велосипедисты выстроились в форме цифры «1008», ознаменовав этим начало дня рождения города.

— Надеюсь, что это станет доброй традицией — открывать День города таким великолепным спортивным мероприятием. Я желаю всем хорошего настроения и удачи, — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

По аплодисментам самих участников велопробега на финише выбрали самый креативный велосипед.

— Победителем стал молодой человек на длинном велокрокодиле, — написала Любовь Сивова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает мэрия, новый велосипед из рук мэра города Владимира Слепцова получил Иван Заборов. А первым 1008 участникам подарили бейсболки и браслеты.