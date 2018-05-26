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Мэр Владимир Слепцов подарил ярославцу велосипед
26 мая 2018 16:24
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Велопробег «Ярославль RUЛИТ» закончился на Советской площади флешмобом. Велосипедисты выстроились в форме цифры «1008», ознаменовав этим начало дня рождения города.
— Надеюсь, что это станет доброй традицией — открывать День города таким великолепным спортивным мероприятием. Я желаю всем хорошего настроения и удачи, — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.
По аплодисментам самих участников велопробега на финише выбрали самый креативный велосипед.
— Победителем стал молодой человек на длинном велокрокодиле, — написала Любовь Сивова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщает мэрия, новый велосипед из рук мэра города Владимира Слепцова получил Иван Заборов. А первым 1008 участникам подарили бейсболки и браслеты.
Фото: Мэрия Ярославля
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