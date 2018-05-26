Где и во сколько в Ярославле прогремит праздничный салют

Салют запустят с баржи

День города в Ярославле завершится большим салютом. В этом году разноцветные фейерверки будут озарять небо 10 минут.

Салют начнётся в 23 часа.

— Фейерверк запустят с баржи на Волге, напротив ресторана «Волга-Волга», — рассказали в мэрии Ярославля.

Мы нашли три самые удобные площадки, чтобы насладиться праздничным салютом.

А вот имена звёзд, которые сегодня выступят на дне города, в мэрии держат в секрете. Что ж, сюрприз будет. За тем, как сейчас проходит праздник, куда обязательно стоит сходить, а где скучно, следите в нашей трансляции.