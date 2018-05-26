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Где и во сколько в Ярославле прогремит праздничный салют
26 мая 2018 14:39
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День города в Ярославле завершится большим салютом. В этом году разноцветные фейерверки будут озарять небо 10 минут.
Салют начнётся в 23 часа.
— Фейерверк запустят с баржи на Волге, напротив ресторана «Волга-Волга», — рассказали в мэрии Ярославля.
Мы нашли три самые удобные площадки, чтобы насладиться праздничным салютом.
А вот имена звёзд, которые сегодня выступят на дне города, в мэрии держат в секрете. Что ж, сюрприз будет. За тем, как сейчас проходит праздник, куда обязательно стоит сходить, а где скучно, следите в нашей трансляции.
Фото: Александра Савельева
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