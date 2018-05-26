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Фоторепортаж
В центре Ярославля разукрасили машины
26 мая 2018 13:49
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Наверное, всем в детстве непременно хотелось порисовать там, где нельзя. Сегодня на машинах у речного вокзала рисовать можно. На площади выставили больше десятка машин, на которых любой желающий может изобразить всё, что придёт в голову, гуашью.
На автомобилях появились отпечатки ладошек, сердца, цветы, городские пейзажи, семейные портреты и милые надписи: «Защищённость и любимость», «Любовь счастливая».
Фото: Александра Савельева
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