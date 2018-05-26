В центре Ярославля разукрасили машины

Дети с удовольствием рисуют руками на автомобилях

Наверное, всем в детстве непременно хотелось порисовать там, где нельзя. Сегодня на машинах у речного вокзала рисовать можно. На площади выставили больше десятка машин, на которых любой желающий может изобразить всё, что придёт в голову, гуашью.

На автомобилях появились отпечатки ладошек, сердца, цветы, городские пейзажи, семейные портреты и милые надписи: «Защищённость и любимость», «Любовь счастливая».

На машинах рисуют гаушью

Так выглядит портрет счастливой семьи!

Поздравление с Днём города на капоте

«Защищенности и любимости» вам, ярославцы!