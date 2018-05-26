В Брагино поднялся столб чёрного дыма: что горит

Дым напугал жителей района

В Дзержинском районе над крышами домов поднялся большой столб густого чёрного дыма. Люди напугались, ведь совсем недавно в Ярославле случилось сразу несколько сильных пожаров. На Промышленной загорелся склад лакокраски, в пожаре погиб рабочий предприятия, а вчера огонь разгорелся в магазине стройматериалов на Всполинском поле.

— Что горит в Брагино? — написал участник группы «Подслушано в Ярославле» и выложил фотографию.

В МЧС заверили, что опасности нет.

— Рядом с магазином «К-Раута» загорелись покрышки, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.