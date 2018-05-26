Ярославль встал в пробках: где не проехать

Большая Октябрьская встала в пробке

Большая пробка выстроилась уже на улицах Большая Октябрьская и Чайковского возле планетария. Затруднено движение на улицах Победы, Свободы, Володарского и на проспекте Толбухина. Это происходит из-за того, что центр Ярославля перекрыли на время празднования Дня города, все автомобили пускают в объезд.

— Улица Чайковского плотно стоит в сторону Которосльной набережной, — рассказала корреспондент 76.ru.

Так что, если вы собираетесь погулять на празднике, то добираться лучше на общественном транспорте, а если уж решились ехать на автомобиле, то смотрите схему перекрытия дорог.