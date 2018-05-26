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Грут — страж канализации: в Ярославле в открытый люк вставили большую ветку
26 мая 2018 11:01
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В Ярославле на Липовой Горе в открытый люк на дороге вставили большую ветку и повесили на неё сигнальную ленту, чтобы водители случайно не наехали на него и не остались без колеса.
Фотографию с воткнутым посреди дороги деревом выложили в группу «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». Над снимком сразу начали подшучивать.
— Я есть Грут, — написал Денис Иваков.
— Страж канализации, — добавил Дмитрий Робатовский.
— Не до деревьев из люков, мэр сказал, сначала с одуванчиками надо разобраться, — это более важная задача, — написал в комментариях Богдан Рыбин.
Ещё один открытый люк ярославцы обнаружили в Дачном переулке прямо рядом с детской площадкой. Туда чуть не провалилась четырехлетняя девочка. А на улице Победы крышку люка каким-то образом пробили и огородили палками.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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