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В Ярославской области за ночь сгорели два дома
26 мая 2018 08:00
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Около полуночи в дежурную смену МЧС поступило сообщение о том, что в Ярославском районе в садоводческом товариществе «Лазурный» загорелся частный дом.
За 17 минут пожарным удалось локализовать огонь, а в два часа ночи пожар полностью потушили. Огонь уничтожил дачный дом площадью 25 квадратных метров.
В 2:47 дом загорелся в Пошехонье на улице Загородная.
Пожар потушили чуть больше чем за час, но дом спасти не удалось.
— В результате пожара уничтожен дом площадью 64 квадратных метра, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Люди в пожарах не пострадали.
Вчера крупный пожар произошел в магазине стройматериалов на Всполинском поле.
Фото: МЧС
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