Начни с себя: где сегодня можно сдать мусор раздельно

Сдавать мусор раздельно — несложно

В это воскресенье в центре Ярославля можно будет сдать мусор раздельно. И его действительно отвезут на мусороперерабатывающий завод. Пластик, стекло, бумагу, жесть и алюминий, тетрапак — всю эту упаковку заберут на площади Юности.

— Пластик принимается маркировки от 1 до 6 (упаковка из-под шампуней, чистящих средств, различные крышки, канистры, пакеты, контейнеры из-под продуктов и тортов), — уточняют организаторы акции «Ярэкомобиль». — А также приносите батарейки, аккумуляторы и лампы! Все собранное сырье будет отправлено на переработку партнерами проекта — компанией МАКРАБ.

Эта акция проходит в Ярославле лишь раз в месяц — в последнее воскресенье. Завтра «экомобиль» откроется на площади Юности с 12:00 до 14:00.

В Ярославле есть семья, которая целый месяц копит мусор, чтобы потом отнести его на эту акцию.