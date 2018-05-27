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Начни с себя: где сегодня можно сдать мусор раздельно
27 мая 2018 07:16
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В это воскресенье в центре Ярославля можно будет сдать мусор раздельно. И его действительно отвезут на мусороперерабатывающий завод. Пластик, стекло, бумагу, жесть и алюминий, тетрапак — всю эту упаковку заберут на площади Юности.
— Пластик принимается маркировки от 1 до 6 (упаковка из-под шампуней, чистящих средств, различные крышки, канистры, пакеты, контейнеры из-под продуктов и тортов), — уточняют организаторы акции «Ярэкомобиль». — А также приносите батарейки, аккумуляторы и лампы! Все собранное сырье будет отправлено на переработку партнерами проекта — компанией МАКРАБ.
Эта акция проходит в Ярославле лишь раз в месяц — в последнее воскресенье. Завтра «экомобиль» откроется на площади Юности с 12:00 до 14:00.
В Ярославле есть семья, которая целый месяц копит мусор, чтобы потом отнести его на эту акцию.
Фото: Елизавета Коротаева
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