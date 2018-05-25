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Мэрия Ярославля взыскала с должников 36 миллионов рублей
25 мая 2018 20:49
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Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля взыскал с должников 36 миллионов рублей долга. Одним из таких должников стало предприятие лёгкой промышленности. Оно задолжало мэрии 210 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск мэрии к предприятию.
— Долг будет погашен в ближайшее время, во вторник, — сказал Виктор Спасов, генеральный директор предприятия. — У нас были финансовые трудности, ведь с конца 2015 года данное здание мы выкупили в личную собственность на условиях ипотеки и до сих пор выплачиваем.
Добровольный срок на погашении задолженности после визита приставов — 5 дней. В случае неуплаты должник расстаётся со своим имуществом.
— По состоянию на начало мая судом приняты решения о взыскании задолженности по платежам в городской бюджет за аренду муниципального имущества в размере 77,4 млн рублей, — пояснил Константин Громов, первый заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. — Сейчас на исполнении в службе судебных приставов находятся производства на сумму 44,2 млн рублей.
По состоянию на 1 января 2018 года в реестре муниципального имущества города Ярославля находятся около 18 тысяч жилых помещений, более 2,5 тысяч земельных участков общей площадью 42 тыс. квадратных метров и 998 автомобильных дорог. На территории города функционирует 370 муниципальных учреждений и 14 муниципальных предприятий, 26 акционерных обществ, имеющих долю города в уставном капитале, в том числе 12 акционерных обществ, 100% акций которых принадлежат городу Ярославлю.
Фото: мэрия Ярославля
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