«Боже, кабинка шатается!» Как колесо обозрения сделало первый круг

Виды роскошные!

Сегодня в Ярославле впервые официально открылся новый аттракцион — колесо обозрения. Первую прокатку устроили для журналистов (хотя говорят, что днем раньше аттракцион уже опробовал мэр Ярославля). Нас пустили в кабинку, и он начала медленно подниматься наверх. Кабинка стеклянная, есть форточка, если станет душно. Пол только непрозрачный.

Все дома кажутся такими маленькими

— Если бы он был прозрачный, было бы очень страшно! — решила я. Потому что, пока ещё подимались недалеко от земли, было нормально, но как только началась приличная высота (максимум на колесе она — 65 метров), стало не по себе...

Мы с коллегами ходили по кабинке, оглядывая панораму (очень красиво открылся вдруг Перекоп!). От нашего хождения она раскачивалась.

— Боже, она шатается! — я запаниковала, от высоты захватывало дух.

Город, как на ладони

Но это, конечно, лишь страх высоты. Виды с колеса открываются чудесные!

Сказали, что колесо не будут использовать при грозе, при температурах ниже -20 градусов и при очень сильных ветрах. Может, из-за влажности зимой будут отключать и при -15 градусах.

Как будет работать колесо обозрения, кого пустят бесплатно и сколько будут стоить билеты, читайте в нашем материале.