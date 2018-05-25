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«МегаФон» запустил в мае TRADE-IN для смартфонов Samsung и Apple в городах России

25 мая 2018 17:34
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МегаФон, смартфоны, трейд-ин

На правах рекламы

«МегаФон» в мае запустил программу trade-in в 47 городах России. Старые смартфоны Apple и Samsung можно сдать в салонах связи компании и получить скидку на оплату покупки любого другого устройства, страховки или услуг, предоставляемых в торговых точках оператора.

Программа trade-in, которая позволяет обменять старый смартфон на скидку при покупке нового, была реализована в Москве в декабре 2017 года. Результаты первого месяца работы trade-in показали, что в 70% случаев клиенты сдавали смартфоны Apple, а в 30% — Samsung. Самыми популярными моделями устройств, которые попали под программу, оказались Apple 6, Apple 6s, Apple 5s, Apple 7 и Apple 5. На замену клиенты выбирали наиболее трендовые продукты компаний Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi.

Соотношение устройств, сданных в отличном или же в рабочем состоянии, оказалось примерно 50 на 50.

Сейчас данной услугой можно будет воспользоваться в таких городах России, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Рязань, Тверь, Калуга и других. Всего в программе по обмену смартфонов участвует 47 городов.

В офисах продаж «МегаФона» можно обменять смартфоны Apple, начиная от IPhone 4S и новее, и флагманские устройства Samsung, выходившие после 2014 года. Стоимость старого устройства учитывается при покупке нового телефона, аксессуаров и дополнительных услуг. Также скидки действуют на покупку любых товаров, которые можно приобрести в кредит или рассрочку. Сумма скидки зависит от модели, технического и внешнего состояния устройства.

До 15 июня 2018 года при сдаче старого устройства на Samsung S9, S9+ будет действовать скидка в размере 10 000 рублей.

— Наша программа trade-in завоевывает все большую популярность у клиентов, поэтому мы расширяем географию, где ею можно воспользоваться: к Москве присоединяются еще 47 городов. Наша программа удобна тем, что большинство людей в России не могут продать свой телефон, каждый год на полки кладется более миллиона старых устройств, а trade-in дает возможность без потери времени сдать старое устройство и сэкономить на покупке нового — в наших салонах самая высокая цена выкупа, — отмечает

Кирилл Шибанов, генеральный директор «МегаФон Ритейл».

Подробности о программе и список салонов можно посмотреть тут

Кредит и рассрочку предоставляются от  ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», АО «ОТП Банк», и АО АЛЬФА-БАНК.

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