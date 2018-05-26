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Сегодня в Ярославле перекроют движение: схема и время
26 мая 2018 07:00
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Сегодня в центре Ярославля будет сложно передвигаться на машине — дороги перекроют на время празднования Дня города.
— Это будет сделано в целях повышения уровня безопасности, — рассказали в мэрии города Ярославля.
С 6 часов утра и до полуночи будет закрыт проезд на участках, ограниченных улицами: Московский проспект, Мукомольный переулок, Которосльная набережная, Республиканская, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова, проспект Октября, Советская, Флотская, Терешковой, Волжская набережная, Флотский спуск, Суркова, Красный съезд, Первомайская, Кедрова, Волкова, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Советская площадь, Кирова, Нахимсона, Андропова, площадь Челюскинцев, Революционная.
Еще в 06:00 до 14:30 перекроют дороги на дорогах внутри улиц Свободы, Республиканской, Собинова, Комсомольской, Пушкина, Первомайской и площади Волкова.
А здесь — полная программа праздника.
Фото: Александра Савельева, мэрия Ярославля
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