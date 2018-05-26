День города в режиме онлайн: рейтинг самых интересных площадок

С днём рождения, Ярославль!

Добрый день, друзья! С праздником любимый город! Сегодня Ярославль отмечает свой день рождения. И мы заводим онлайн-трансляцию, чтобы рассказать о самых интересных площадках и событиях города. Но эта трансляция будет особенной. Мы не просто расскажем, где сегодня развернутся гуляния, а выставим им оценки по 5-звёздочной шкале, чтобы вы могли выбрать, куда стоит сходить. Оценивать будем так:

*Потеряете время

**Скучно

***Можно заглянуть

**** Интересно, вам понравится

***** Здорово, бегите сюда скорее!

Итак, наша трансляция: