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Онлайн-трансляция
День города в режиме онлайн: рейтинг самых интересных площадок
26 мая 2018 12:00
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Добрый день, друзья! С праздником любимый город! Сегодня Ярославль отмечает свой день рождения. И мы заводим онлайн-трансляцию, чтобы рассказать о самых интересных площадках и событиях города. Но эта трансляция будет особенной. Мы не просто расскажем, где сегодня развернутся гуляния, а выставим им оценки по 5-звёздочной шкале, чтобы вы могли выбрать, куда стоит сходить. Оценивать будем так:
*Потеряете время
Итак, наша трансляция:
12:47
На Советской площади готовятся к концерту. Вход - через рамки металлоискателей. Полиция очень вежлива. На площади огородили забором место для танцев..детей пока развлекают мыльными пузырями, спортивными играми. Продают хотдоги в одном вагончике. Пока 4☆
12:36
12:31
12:29
12:13
12:09
- Только с этой стороны можно увидеть весь город, - сказала Валентина Терешкова.
Фото: Александра Савельева, Ольга Прохорова, Анна Ёлкина
Далее: 25.05.2018 В Ярославской области нашли способ сэкономить миллионы на чиновниках
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