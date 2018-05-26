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Город

День города в режиме онлайн: рейтинг самых интересных площадок

26 мая 2018 12:00
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Ярославль, День города-2018

Добрый день, друзья! С праздником любимый город! Сегодня Ярославль отмечает свой день рождения. И мы заводим онлайн-трансляцию, чтобы рассказать о самых интересных площадках и событиях города. Но эта трансляция будет особенной. Мы не просто расскажем, где сегодня развернутся гуляния, а выставим им оценки по 5-звёздочной шкале, чтобы вы могли выбрать, куда стоит сходить. Оценивать будем так:

*Потеряете время
**Скучно
***Можно заглянуть
**** Интересно, вам понравится
***** Здорово, бегите сюда скорее!

Итак, наша трансляция:

12:48
Площадь огородили 

12:47

На Советской площади готовятся к концерту. Вход - через рамки металлоискателей. Полиция очень вежлива. На площади огородили забором место для танцев..детей пока развлекают мыльными пузырями, спортивными играми. Продают хотдоги в одном вагончике. Пока 4☆

12:38
На Первомайском бульваре начали ставить сцену. Сюда приходить ещё рано.

12:36
Водителей общественного транспорта попросили одеться нарядно - в белые рубашки. Не в рубашке, но в белом.

12:31
Запустили продажу билетов для всех . Тут же сформировалась очередь. Но не большая, двигается она быстро.

12:29
На колесе обозрения прокатились депутаты и осмотрели город с высоты. Решили, что свечка у ТЮЗа лишняя. Воткнули её мол в своё время. Эту красную высотку ещё называют домом со шляпой.

12:13
Возле нового колеса обозрения собирается всё больше людей. Стоять приходится за забором. Люди в толпе начинают негодовать из-за того, что не пройти к кассам.

12:09
На колесе обозрения прокатились мэр Ярославля Владимир Слепцов и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

-  Только с этой стороны можно увидеть весь город, - сказала Валентина Терешкова.

12:03
Ярославль встал в пробках из-за перекрытых дорог. Сейчас придётся постоять на улицах Большая Октябрьская и Чайковского.

Редакция 76.ru
Фото: Александра Савельева, Ольга Прохорова, Анна Ёлкина
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