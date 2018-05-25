В Ярославской области нашли способ сэкономить миллионы на чиновниках

Депутаты в итоге проголосовали за объединение Переславля с районом

В Ярославской области чиновники пытаются сэкономить сами на себе. Сегодня в областной думе обсуждали законопроект об объединении Переславля-Залесского с районом в единый городской округ.

При этой реформе планируют сильно сократить аппарат чиновников и депутатов. Как это будет и чем обернётся, мы писали тут. Не все депутаты согласились голосовать за реформу. Коммунист Эльхан Мардалиев и депутат от партии «Парнас» Сергей Балабаев посчитали, что у самих переславцев недостаточно спросили мнения, нужно ли им это.

Однако депутат от Тутаевского района убеждал коллег аргументом, что в Тутаеве уже сэкономили на чиновниках при объединении администраций города и района.

— После объединения Тутаева и Тутаевского района численность местных чиновников уменьшилась, за счёт чего мы ежегодно будем экономить больше восьми миллионов рублей, — рассказал депутат Алексей Калганов.

Кстати, недавно о сокращениях заявили в муниципалитете Ярославля.