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Назвали заводы, которые отравляли жителей Ярославской области опасными выбросами

25 мая 2018 16:07
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загрязнение, воздух, пробы, Тутаев

В Ярославской области нашли виновников, отравляющих воздух жителям Тутаева. Для этого даже вызывали лабораторию из столицы, которая брала пробы.

Оказалось, что загрязняющие углеводороды в воздух выпускали через вентиляционные выходы завод по производству геосинтетических материалов «РГК» и завод, занимающийся литьём из чёрных и цветных металлов «Феникс».

— В ходе проверок произведены отборы проб газовоздушных смесей, отводимых в атмосферный воздух вытяжной вентиляцией помещения литейного цеха, оборудованной газоочистными сооружениями, и вытяжной вентиляцией от печного оборудования ООО «Феникс», а также вытяжной вентиляцией технологических линий по производству георешеток ООО «РГК». По результатам лабораторных исследований фактов превышения установленных нормативов на указанных источниках выбросов загрязняющих веществ не выявлено, — рассказал рассказал Владимир Сафонов, председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Какими именно веществами отравляли воздух, мы писали здесь

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Фото: правительство ЯО
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