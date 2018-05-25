На Всполье полыхают магазины: первые подробности и фото с места ЧП

На месте ЧП — клубы чёрного дыма

В Ярославле на улице Всполинское поле произошёл пожар. Полной информации о ЧП пока нет.

— Спасатели из пожарных частей уже работают на месте происшествия, подробности уточняются, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Но о том, что происходит, с места происшествия уже рассказывают очевидцы.

Всё в густом дыму

— Близко не подойти, но издалека видно, что пламя сильное — открытый огонь, — описывает происходящее ярославец Денис Симонцев. — Вероятно, там горит столовая или что-то рядом. Очень много пожарных расчётов, не менее десяти. Приехали сотрудники скорой помощи и медицины катастроф.

Как рассказал источник 76.ru в службе скорой медицинской помощи, информации о пострадавших пока нет. Врачи надеются, что обойдётся без жертв.