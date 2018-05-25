×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь
Онлайн-трансляция

Город

На Всполье полыхают магазины: первые подробности и фото с места ЧП

25 мая 2018 16:20
4 853 0
ЧП, происшествия, пожар, Ярсолавль

В Ярославле на улице Всполинское поле произошёл пожар. Полной информации о ЧП пока нет.

— Спасатели из пожарных частей уже работают на месте происшествия, подробности уточняются, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Но о том, что происходит, с места происшествия уже рассказывают очевидцы.

— Близко не подойти, но издалека видно, что пламя сильное — открытый огонь, — описывает происходящее ярославец Денис Симонцев. — Вероятно, там горит столовая или что-то рядом. Очень много пожарных расчётов, не менее десяти. Приехали сотрудники скорой помощи и медицины катастроф.

Как рассказал источник 76.ru в службе скорой медицинской помощи, информации о пострадавших пока нет. Врачи надеются, что обойдётся без жертв.

17:26

Дыма становится все меньше и меньше. Половина пожарных бригад разъезжается.

— Объявлена локализация открытого горения, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Пострадавших нет.

17:25

Установить причину возгорания специалистам из МЧС помогают полицейские. Они опрашивают очевидцев.

17:21

Пожарные ещё не закончили тушить пожар, их коллеги из госпожнадзора выясняют причину пожара.

17:09

Полицейские:

— Пока информации о пострадавших нет. Надеемся, что обошлось без жертв.

17:08

Дым ещё валит, но пожарные говорят, что справятся.

17:07

Пожарные:

— Там кровля горит, на участке от вагончика до столовки.

17:06

Автомобилисты ругаются, но разворачиваются.

17:04

Дорогу перекрыли полицейские. Никого не пускают.

— На выгрузку можно? — спрашивают подъезжающие водители.

— Нет, никому нельзя, — отвечают сотрудники МВД.

16:55

Очевидцы: открытого огня уже нет, но валит густой дым.

16:54

Марична Харченко сообщает:

— Работают 12 пожарных, не успевают заправляться водой из 15 дома. Возгорание произошло по вине сварщиков, как говорят все вокруг.

16:50

Читатели присылают фото с места.

16:40

На месте работают сразу несколько пожарных расчётов. Очевидцы видели и машину медицины катастроф.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Читатель 76.ru, Слава Kruger/Vk.com, Михаил Контуев, Алёна Голышева, Марина Харченко
Продажа авто, мото
Далее: Эхо «Зимней вишни»: что изменилось в ярославских торговых центрах после массовых проверок

Новое на сайте
Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях

Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях
Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн

Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн
Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона

Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона
Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета
Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города

Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города

Фильм недели
позавчера
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (4): Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,98 62,49
EUR 72,30 72,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.05
USD 61,67 0,26
EUR 72,12 0,11
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.