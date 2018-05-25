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На Всполье полыхают магазины: первые подробности и фото с места ЧП
25 мая 2018 16:20
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В Ярославле на улице Всполинское поле произошёл пожар. Полной информации о ЧП пока нет.
— Спасатели из пожарных частей уже работают на месте происшествия, подробности уточняются, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Но о том, что происходит, с места происшествия уже рассказывают очевидцы.
— Близко не подойти, но издалека видно, что пламя сильное — открытый огонь, — описывает происходящее ярославец Денис Симонцев. — Вероятно, там горит столовая или что-то рядом. Очень много пожарных расчётов, не менее десяти. Приехали сотрудники скорой помощи и медицины катастроф.
Как рассказал источник 76.ru в службе скорой медицинской помощи, информации о пострадавших пока нет. Врачи надеются, что обойдётся без жертв.
17:26
Дыма становится все меньше и меньше. Половина пожарных бригад разъезжается.
— Объявлена локализация открытого горения, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Пострадавших нет.
17:25
Установить причину возгорания специалистам из МЧС помогают полицейские. Они опрашивают очевидцев.
17:04
Дорогу перекрыли полицейские. Никого не пускают.
— На выгрузку можно? — спрашивают подъезжающие водители.
— Нет, никому нельзя, — отвечают сотрудники МВД.
16:54
Марична Харченко сообщает:
— Работают 12 пожарных, не успевают заправляться водой из 15 дома. Возгорание произошло по вине сварщиков, как говорят все вокруг.
Фото: Читатель 76.ru, Слава Kruger/Vk.com, Михаил Контуев, Алёна Голышева, Марина Харченко
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