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Чиновники передумали рассказывать ярославцам, кто из звёзд выступит в День города
25 мая 2018 15:22
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Завтра на Дне города в Ярославле на сцене на Советской площади выступят не только местные коллективы, но и приезжие исполнители.
— Это будут звёзды, — уверяют чиновники мэрии.
В интернете горожане возмущаются: а нельзя ли узнать поимённый список этих звёзд? Ведь это для многих ключевой момент, чтобы определиться, ехать ли на праздник или остаться дома. Но власти присвоили этой информации статус «секретно».
— Я суеверная, поэтому ничего не скажу, — отмахивалась от этого вопроса ещё вчера начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова. — Дело в том, что там ещё не все документы оформлены до конца.
— Документы дооформили, но мы передумали об этом рассказывать, — заявила чиновница уже сегодня.
В пресс-службе мэрии города говорят, что не обладают такой секретной информацией. Так что, похоже, имена звёзд, которых выбрали чиновники мэрии для выступления на Дне города, ярославцы узнают завтра в 22 часа на Советской площади.
Начнётся праздник в Ярославле с ночного велопробега, а закончится фейерверком. Салют будут запускать с Волги, напротив ресторана «Волга-Волга». Городские власти обещают, что он будет более яркий, чем в прошлом году, а залпы будут взрываться десять минут. После гости праздника смогут разъехаться по домам на общественном транспорте.
Фото: официальный сайт Наташи Королёвой
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