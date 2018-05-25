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Город

Чиновники передумали рассказывать ярославцам, кто из звёзд выступит в День города

25 мая 2018 15:22
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Ярославль, День города-2018

Завтра на Дне города в Ярославле на сцене на Советской площади выступят не только местные коллективы, но и приезжие исполнители.

— Это будут звёзды, — уверяют чиновники мэрии.

В интернете горожане возмущаются: а нельзя ли узнать поимённый список этих звёзд? Ведь это для многих ключевой момент, чтобы определиться, ехать ли на праздник или остаться дома. Но власти присвоили этой информации статус «секретно».

— Я суеверная, поэтому ничего не скажу, — отмахивалась от этого вопроса ещё вчера начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова. — Дело в том, что там ещё не все документы оформлены до конца.

— Документы дооформили, но мы передумали об этом рассказывать, — заявила чиновница уже сегодня.

В пресс-службе мэрии города говорят, что не обладают такой секретной информацией. Так что, похоже, имена звёзд, которых выбрали чиновники мэрии для выступления на Дне города, ярославцы узнают завтра в 22 часа на Советской площади.

Начнётся праздник в Ярославле с ночного велопробега, а закончится фейерверком. Салют будут запускать с Волги, напротив ресторана «Волга-Волга». Городские власти обещают, что он будет более яркий, чем в прошлом году, а залпы будут взрываться десять минут. После гости праздника смогут разъехаться по домам на общественном транспорте.

Михаил Контуев
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Фото: официальный сайт Наташи Королёвой
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