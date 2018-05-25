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Шантажисты вымогали у ярославца 110 тысяч рублей, угрожая его опозорить
25 мая 2018 13:58
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В полиции возбудили уголовное дело по банде вымогателей, которая шантажировала ярославца. Четверо подельников угрожали мужчине, что опозорят его, если он не заплатит 110 тысяч рублей. Но он нашёл только 60 тысяч. А дальше к делу подключились оперативники.
— В Ярославле одновременно провели семь обысков по семи адресам в целях задержания подозреваемых, а также обнаружения и изъятия предметов, способствующих совершению преступления, денег и ценного имущества, добытого в результате преступной деятельности, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Спецотряд «Гром» задержал всех четверых. У шантажистов забрали деньги и ценные вещи, чтобы возместить ущерб мужчине, которого банда загнала в угол.
Всем четверым предъявили обвинение по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». И всех их взяли под стражу. Сейчас выясняется, кого ещё они могли шантажировать таким образом.
Как именно угрожали опозорить мужчину вымогатели, пока не сообщается в интересах следствия. Но известно, что история связана с семейной ситуацией.
Фото: УМВД по Ярославской области
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